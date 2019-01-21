Дилеры просят ЦБ ограничить расчеты наличными при покупке автомобилей

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД, представляет интересы более 3,4 тыс. дилеров) Олег Мосеев направил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной предложения по борьбе с нелегальным оборотом наличных средств, в том числе на авторынке, передает РБК.

Моисеев подчеркнул, что для автодилеров «крайне важно вести деятельность на прозрачном рынке в условиях честной конкуренции». В частности, РОАД предлагает ограничить расчеты наличными с физическими лицами при покупке и продаже автомобилей по примеру юридических лиц. Сейчас, согласно указаниям ЦБ «Об осуществлении наличных расчетов», предельный размер суммы наличными при расчетах между юрлицами не должен превышать 100 тыс. рублей.

В этом случае ассоциация предлагает снизить комиссию за эквайринг (приём к оплате платёжных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услу – прим. ред.) по банковским картам с 1,5-2 до 0,2-0,3%. «В настоящий момент стоимость эквайринга несет значительную денежную нагрузку на дилеров и зачастую равна марже на автомобиль», – пояснил Мосеев. «Применение таких условий к национальной системе «Мир» позволит получить существенное преимущество перед иностранными платежными системами», – считает автор письма.

На то, что многие дилеры перекладывают расходы на эквайринг на покупателей еще весной прошлого года указывал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин: «Продается автомобиль за наличные деньги, а если по безналу, то 3-4% набрасывается сверху на цену машины, конечно, клиенту проще все снять со счета и, даже если он добропорядочный, принести в наличной форме». Тогда же Скобелкин рассказал, что ЦБ намерен провести переговоры с автодилерами по поводу максимального перевода покупок автомобилей в безналичную форму.

«На данный момент мы с завистью смотрим на наших британских коллег, ставка по эквайрингу у которых от 0,2-0,55%. Сейчас при покупке автомобиля используется и эквайринг, и процессинг (деятельность по обработке информации, используемой при совершении платёжных операций – прим. ред.). Суммарно они дают от 1,45 до 1,65%, что может составлять весомую, а иногда и практически всю маржу дилера», – рассказал операционный директор дивизиона автодилерской группы «Авилон» Александр Никонов.

По его словам, высокие банковские ставки на обслуживание являются препятствием для развития не только безналичных, но и онлайн-продаж. К тому же увеличение доли безналичных платежей ускорит сроки реализации автомобилей дилерами, добавляет он. Сейчас на расчеты по банковским картам приходится лишь 10% от общего объема продаж «Авилона».

Представитель «Автоспеццентра» сообщил, что в компании расчет с покупателями возможен за наличные и по карте, а расчет с контрагентами – только по безналу. По его словам, полный переход на безналичные платежи невозможен и вряд ли устроит всех клиентов. «Хотя, конечно, безналичный расчет облегчил бы всем операционную деятельность», – добавил он.

Как отмечает издание, проблему высоких ставок эквайринга и их неравномерности для разных сегментов торговли ретейлеры обсуждают не первый год. В начале декабря 2018 года вице-премьер Дмитрий Козак поручил ЦБ, Минфину и ФАС подготовить предложения о снижении комиссии при расчетах банковскими картами в магазинах. Представители бизнеса говорили, что объем безналичных оплат растет, но чрезмерно высокие комиссии этому мешают. Проблема комиссионного вознаграждения в первую очередь актуальна для non-food ретейлеров, где ставки за обслуживание операций выше, чем в продуктовом ретейле.

Москва, Иван Гридин

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