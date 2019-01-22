Россия сократила внешние долги до рекордного за 10 лет минимума

Внешний долг России (государственный и частный) снизился в 2018 году на $64,4 млрд, до $453,7 млрд, что стало минимальным показателем почти за десять лет. За четвертый квартал внешний долг снизился на $16,5 млрд, или 3,5%.

«Внешние обязательства сократили все институциональные секторы, но наибольший вклад в снижение внешнего долга страны внесли прочие секторы [компании, домохозяйства], задолженность которых сократилась на $32,3 млрд», – говорится в комментарии Банка России. По данным ЦБ, показатель совокупной внешней задолженности опустился до минимальной отметки с 1 апреля 2009 года. Своего пика внешний долг достигал в середине 2014 года на уровне $733 млрд.

Российский внешний долг сокращается с 2014 года, на фоне западных санкций, ограничивших кредитование российских корпораций. В итоге доля нерезидентов в объеме выпусков российских ОФЗ упала до минимума с середины 2016 года, составив на 1 декабря до 24,7%.

В составе внешнего долга около $56 млрд приходится на займы федерального правительства и Центробанка, и около $398 млрд – на долги банков, компаний и домохозяйств. Чуть более четверти внешнего долга России – это обязательства в рублях, следовало из данных ЦБ на 1 октября 2018 года. Около 53% внешнего долга – задолженность частного сектора, отмечает РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.01.19

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