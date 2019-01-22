Средний размер кредита наличными достиг рекорда за три года

В 2018 году россияне брали больше кредитов наличными деньгами. По словам экспертов, это обусловлено тем, что банки снижали ставки по таким займам. Кроме того, рекордными темпами росло ипотечное кредитование, не исключено, что граждане занимали у банков, чтобы обставить новое жилье.

По данным Объединенного кредитного бюро, средняя сумма кредита наличными в прошлом году выросла на четверть по сравнению с показателем годом ранее и составила 264 тысячи рублей на одного заемщика, это рекордное значение за последние три года, пишут «Известия».

Увеличение средней суммы займа объясняется несколькими причинами. Во-первых, это тенденция к снижению процентных ставок на протяжении прошлого года. Так как ежемесячный минимальный платеж по кредиту стал меньше, заемщик смог взять в долг у банка больше денег.

Средняя ставка по кредитам от 91 до 180 дней, по данным ЦБ РФ, составила 17,95% годовых. Годом ранее этот показатель находился на уровне 19,2%. При этом общая задолженность граждан выросла с 12,1 трлн до 14,7 трлн рублей.

Вторая причина – развитие ипотечного кредитования. По информации Банка России, задолженность населения по ипотеке выросла за январь-ноябрь с 5,1 трлн до 6,3 трлн рублей. Возможность покупки нового жилья получили больше россиян, однако им необходимо купить в квартиру мебель, сделать ремонт. В том числе поэтому вырос и средний размер кредита наличными.

В 2019 году, по прогнозам аналитиков, темпы роста кредитования населения замедлятся на несколько процентных пунктов. В первую очередь это связано с ростом ключевой ставки Центробанка, которая за последние несколько месяцев увеличилась дважды до 7,75%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.19

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