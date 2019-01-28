Диетологи просят сделать потребительскую корзину богаче

В потребительскую корзину россиян предложили добавить больше мяса, рыбы, творога и яиц. Соответствующее предложение направил в Минтруд Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя главы организации по научной работе Алексея Камбарова.

При этом эксперты рекомендуют сократить в корзине количество хлеба, растительных жиров, сахара и соли. Содержание мяса и мясопродуктов предложили увеличить на 5%, рыбы – на 16%, творога и яиц – на 14%, птицы – на 11%. Кроме того, специалисты считают необходимым увеличить на 17% объем овощей и фруктов.

Скорректировать состав потребительской корзины диетологи предлагают в связи с увеличением числа страдающих от диабета, избыточного веса и ожирения россиян, пояснил Камбаров. Потребительскую корзину предлагают обновить к 2021 году. Если предложения центра питания одобрят, продуктовый минимум подорожает на 30%, подсчитал президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

По его словам, специалисты настаивают на увеличении объемов наиболее дорогостоящих продуктов в составе корзины. Также отмечается, что стоимость корзины будет колебаться в зависимости от региона. Самой дорогой она традиционно будет на севере страны.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.01.19

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