ФАС требует доступ к банковской тайне вслед за налоговиками и следователями

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила поправки в законодательство, которые обоснуют необходимость предоставления банками данных клиентов. В настоящее время кредитные организации обязаны хранить банковскую тайну, что зачастую становится причиной судебных разбирательств между антимонопольщиками и банками.

Речь идет о поправках в закон «О банках и банковской деятельности», согласно которому доступ к данным клиентов имеет ограниченный круг ведомств. ФАС не входит в этот перечень, пишет «Коммерсант». В то же время, исходя из профильного закона «О защите конкуренции», у службы есть полномочия запрашивать нужную для раскрытия картельного сговора информацию о клиентах банков.

В результате кредитные организации постоянно находятся в спорном положении – предоставив данные или отказав ФАС, банки рискуют нарушить один из законов.

В перечень ведомств, которые имеют право на получение доступа к банковской тайне, сейчас входят суды, ФНС, внебюджетные фонды. Более того, к концу текущего года расширяются полномочия в этом вопросе следственных органов.

По мнению экспертов, если ФАС все же разрешат запрашивать данные о клиентах банка, ситуация осложнится тем, что объем предоставляемой информации не имеет никаких ограничений. При этом уже были случаи, когда служба требовала от банка выписки по счетам компании за несколько лет, а это два-три КамАЗа бумаг. Таким образом, расширение полномочий антимонопольщиков добавит кредитным организациям бумажной работы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.19

Куйвашев обвинил в нехватке средств мэров, плохо выбивающих деньги из должников. / Минюст предложил прощать чиновников за «вынужденную» коррупцию. / Россиян хотят штрафовать за отсутствие счетчика газа. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»