Властям Москвы направили предупреждение о перебоях поставок продуктов. В мэрии угрозу отрицают

В Москве из-за новых правил передвижения грузовиков могут подорожать продукты питания и возникнуть перебои с их поставками. С таким предупреждением выступили союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний. Транспортники, производители и ретейлеры обратились с просьбой к мэру столицы Сергею Собянину приостановить действие новых правил передвижения грузовых машин, сообщает газета «Коммерсантъ».

Постановление столичного правительства об изменениях порядка оформления пропусков для грузовиков и правил их движения вступило в силу 14 января 2019 года. Согласно поправкам, с 06:00 до 22:00 машинам грузоподъемностью до 12 тонн запрещено въезжать в пределы МКАД, а автомобилям грузоподъемностью до тонны – в пределы Третьего транспортного кольца. При этом, указывают транспортники, разгрузка автомобилей в ночное время на большей части Москвы запрещена законом о соблюдении тишины.

Кроме того, у перевозчиков возникли дополнительные затруднения с оформлением разового пропуска, который ограничивается сроком действия в пять суток. Теперь его можно оформить не чаще двух раз в месяц, а срок рассмотрения заявки увеличился с трех до восьми часов.

По мнению авторов обращения, новые правила отрицательно скажутся на логистике в регионе, приведут к росту затрат на доставку и к перебоям с поставками. Они просят Собянина провести совещание по этой теме с участием бизнеса, а до этого приостановить действие новых правил.

В пресс-службе мэрии отказались от комментариев.

По словам источника издания в крупной пищевой компании, почти 85% всех транспортных операций приходятся на грузовой транспорт. Собеседники «Ъ» утверждают, что расходы на логистику составляют 7-20% в стоимости продуктов в зависимости от категории. Один из них отметил, что, учитывая рост стоимости топлива и повышение НДС, некоторые категории в первой половине 2019-го, могут подорожать на 3-4%.

Между тем в департаменте транспорта Москвы заявили об отсутствии угрозы возникновения проблем с доставкой продуктов. В пресс-службе департамента отметили, что сейчас в столице «действует 76 тысяч годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов», а «все постоянно работающие логистические компании имеют постоянные пропуска» (цитата по «Интерфаксу»). Более, указали чиновники, «возможностью получить разовый пропуск в срок до восьми часов с момента заявки воспользовались две тысячи владельцев грузовых автомобилей». «Этого количества более чем достаточно, чтобы обеспечить транспортным услугами город в два раза больше по размеру, чем Москва», – подчеркнули в мэрии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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