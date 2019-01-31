Счетная палата: только 2% российских фермеров получили помощь от государства

Счетная палата выявила нарушения в работе Министерства сельского хозяйства. Аудиторы пришли к выводу, что действующая господдержка крестьянских и фермерских хозяйств несовершенна. Помощь в виде грантов смогли получить не более 2% фермеров. При этом нет системной оценки, насколько результативна такая поддержка.

Минсельхоз курирует программу помощи начинающим фермерам с 2013 года. Межбюджетные трансферты, выделяемые из федерального бюджета регионам, направляются на возмещение затрат и финансовое обеспечение расходов сельхозпроизводителей.

В ходе проверки аудиторы СП выявили системные недостатки, несмотря на то, что нормативно-правовая база, которая регламентирует цели и условия предоставления господдержки как на федеральном, так и на региональном уровне, давно сформирована. В частности, в госпрограмме нет системной оценки, насколько результативны предоставляемые субсидии, а размеры грантов и подходы к направлениям их использования меняются практически ежегодно. Не соблюдается и порядок предоставления межбюджетных трансфертов, а также отсутствует контроль со стороны Минсельхоза за их использованием регионами.

В последние два года на поддержку фермеров было выделено 58,6 млрд рублей, чуть менее половины этой суммы предоставлены в виде грантов. «При этом конкурсный отбор на получение грантов зачастую проходил с нарушениями: не проводилась проверка потенциальных получателей на соответствие установленным критериям; оценка их заявок, в отдельных случаях, содержала высокие коррупционные риски», – говорится в отчете СП.

Кроме того, число фермеров, получивших поддержку, оказалось незначительным. В 2016 году этими мерами воспользовались 2,1% от общего числа фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, в 2017-м – только 1,6%. Примечательно, что некоторые малые сельхозпроизводители, получившие госпомощь, не только не нарастили, а даже сократили объемы производства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.19

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