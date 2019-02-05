США: Россия нарушает нормы ВТО, не желая покупать американские товары

США выступили с обвинения в нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО). По мнению Вашингтона, Москва намеренно возводит барьеры, не желая приобретать американские товары.

«Набирающий обороты отход России от правил открытости рынков ВТО устанавливает барьеры на пути экспорта американских товаров и услуг <…> Если Соединенные Штаты обнаружат, что Россия действует не в соответствии со своими обязательствами по ВТО, то они изучат и применят все соответствующие меры, чтобы решить вопрос и сохранить рынки РФ открытыми для экспорта из США»,– говорится в отчете американского торгового представителя.

В документе также отмечается, что диалог Вашингтона и Москвы затруднен из-за разногласий по украинскому вопросу. При этом Россия, по мнению авторов отчета, не хочет содействовать в запросах об организации частных встреч.

Несмотря на некоторые действия, предпринятые Россией в 2018 года в рамках выполнения своих обязательств в ВТО, она продолжает придерживаться режима импортозамещения. Эта практика вызывает обеспокоенность у США. Более того, Вашингтон намерен требовать в ВТО «принудительных действий», чтобы повлиять на российские власти в этом вопросе.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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