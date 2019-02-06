Эксперты прогнозируют замедление роста зарплат россиян

В 2019 года рост реальных зарплат продолжит замедляться. К такому выводу пришли специалисты консалтинговой компании Korn Ferry. При этом инфляция, по мнению экспертов, наоборот, ускорится.

По оценке аналитиков, в 2018 году фактические зарплаты в мире выросли на 1,5%. Наибольший рост зафиксирован в Азии. В Китае и Вьетнаме показатель превысил 4%. Однако в текущем году в целом по миру рост реальных зарплат (с учетом инфляции) не превысит 1%, пишет «Коммерсант».

«Процент… варьируется в зависимости от должности, отрасли, страны и региона, но ясно одно – в этом году мы не увидим показателей роста компенсаций, которые были зафиксированы в 2018 году», – прогнозируют эксперты.

В России прирост реальных зарплат составит не более 1,3% против 3% годом ранее. В то же время инфляция в 2019 году прогнозируется на уровне до 5-5,5% на фоне роста НДС и эффекта от ослабления рубля в прошлом году. Впрочем, аналитики считают, что 2018 год – высокая база для сравнения. Так Росстат фиксировал быстрый рост реальных зарплат, особенно накануне президентских выборов.

В Восточной Европе реальные зарплаты вырастут на 2%. В Западной, по мнению экспертов, показатель будет снижаться с 0,9% до 0,7%. Похожая ситуация будет наблюдаться и в Северной Америке и Великобритании.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.02.19

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