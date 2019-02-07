В России хотят разрешить готовить сыр из парного молока. Эксперты говорят о смертельных рисках

Министерство сельского хозяйства рассматривает введение ГОСТа на молоко для производства сыра и возможность снятия запрета на производство сыра из непастеризованного молока. Обсуждение темы идет по поручению вице-премьера Алексея Гордеева «с отраслевыми союзами, представителями научного сообщества и контролирующих органов». Эксперты предупреждают о смертельной опасности снятия запрета.

Инициатором обсуждения выступил президент псковской производственной группы «Кабош» Дмитрий Матвеев, который предложил ряд инициатив для развития молочной и сыродельной отрасли в России. По оценке бизнесмена, развитие рынка сыров в России сдерживает устаревшая нормативно-правовая база. В частности, еще с советских времен существует запрет на производство сыра из непастеризованного молока.

«В стране сложилась парадоксальная ситуация: продавать сыры из непастеризованного молока можно, а производить, следуя официальным нормам безопасности, нельзя», – приводит РБК выдержку из письма сыродела Матвеева, на имя Гордеева. Бизнесмен также указал, что популярные до начала «санкционной войны» в 2014 году сорта таких твердых сыров как грюйер, конте, пармиджано реджано, грана падано изготавливаются исключительно из сырого молока, благодаря чему имеют «свой неповторимый вкус, консистенцию и уникальный аромат».

Матвеев предлагает разработать стандарты и правила, которые позволят российским сыроделам изготавливать продукцию из сырого молока с введением «жесткого контроля качества, строгих требований к условиям доения, сбора и хранения молока, здоровья животных и работников, занятых в изготовлении сыров, и производства сыра».

С Матвеем не согласен исполнительный директор Союзмолока Артем Белов. Он считает, что разрешение использовать непастеризованное молоко при производстве сыра – преждевременно из-за «нерешенных вопросов в области ветеринарии». «Молоко как непастеризованный продукт достаточно опасно, и в России не рекомендуется пить молоко из-под коровы без кипячения, поскольку это может привести к серьезным последствиям, в том числе летальным», – напомнил Белов. По его словам, за последние несколько лет в странах, где разрешено использование непастеризованного молока, например, в Италии или США, был целый ряд случаев с летальным исходом.

О ветеринарных рисках говорит и владелец истринской сыроварни «Русский пармезан» Олег Сирота. Он отметил, что через сырое молоко передается туберкулез. Снятие запрета «не пропустит» Роспотребнадзор, уверен Сирота. Он отметил, что ГОСТа на сыропригодное молоко нет ни в Германии, ни в Швейцарии, ни во Франции, а спрос на качественное молоко регулируется рынком. В связи с этим он не видит смысла в введении специального ГОСТа.

ГОСТ задает производителям определенную планку, но его использование является добровольным, поэтому даже если он появится, это не будет обязательным требованием к молоку, используемому при производстве сыра, напомнил в свою очередь Белов. Требования к молоку для производства сыра сейчас не закреплены в законодательстве, но сами производители приобретают молоко, благодаря которому они получают более качественный сыр. Стоимость такого сыропригодного молока традиционно выше, чем у сырого молока для другой продукции, указывает Белов.​

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.02.19

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