Высшая коллегия судей РФ проверит решения арбитража по делу пенсионных фондов против ОВК

Управляющие компании (УК) двух негосударственных пенсионных фондов, НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие», подали жалобы на судей Девятого арбитражного апелляционного суда. Представители фондов уверены, что судьи неверно трактовали вопрос крупности сделок, что помешало НПФ добиться необходимых вердиктов по искам против «Объединенной вагонной компании» (ОВК). Эксперты между тем согласны, что претензии НПФ более чем обоснованы, а ОВК злоупотребляет правом. В «Сафмаре» и «Доверии», кроме того, заявляют, что конфликт влияет на доходность их клиентов, и фонды вынуждены защищать в суде и свои права как миноритариев, и интересы застрахованных лиц.

Напомним, данные пенсионные фонды через свои УК в 2015-2017 годах приобрели акции ОВК. Суммарно количество акций составляет сейчас 10,42%. «Мы считали, что это крайне правильная и удачная инвестиция, которая позволит фонду заработать», – отмечали в НПФ «Сафмар». Однако в 2018 году фонды решили выйти из актива. «Компания не выплачивала дивиденды, долговая нагрузка увеличилась», – говорят в фонде.

На внеочередном собрании в марте 2018 года акционеры вагонной компании одобрили крупную сделку – выдачу поручительств по обязательствам дочерних компаний ОВК перед ГТЛК (Государственной транспортной лизинговой компанией) общей суммой более 115 млрд руб., что составляет 126% стоимости активов вагонного предприятия. Фонды не участвовали в собрании и по законодательству получили право требовать выкупа акций. Совет директоров ОВК сначала утвердил цену выкупа 767,2 руб. за акцию, а потом отказал в выкупе, потому что, по словам ОВК, такие выплаты грозят неисполнением обязательств перед кредиторами.

В июне 2018 года управляющие компании НПФ, естественно, пошли в суд, требуя корректно разрешить спор с вагонной компанией. Однако и владельцы ОВК решили повоевать на юридическом поле боя. Бывший гендиректор ОВК Роман Савушкин оспорил в суде решение общего собрания акционеров ОВК. В своем иске он требовал признать собрание недействительным, так как сделка, которую одобрили акционеры, якобы не является крупной. Суд первой инстанции, тем не менее, квалифицировал сделку как крупную и отказал Савушкину в удовлетворении иска. Однако Девятый апелляционный арбитражный суд удовлетворил апелляционную жалобу Савушкина.

«Единственная реальная цель процесса, инициированного гендиректором ОВК,– воспрепятствовать реализации права миноритариев на выкуп акций», – комментировали ситуацию в пенсионных фондах.

Управляющая компания НПФ «Сафмар» и «Доверие» между тем подала жалобу на действия судей Девятого апелляционного арбитражного суда в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации. У НПФ вопрос вызывает, прежде всего, отношение судей Девятого апелляционного суда к данной ситуации. Она просит проверить действия судей Девятого арбитражного апелляционного суда Е. Ким, Е. Башлаковой-Николаевой и Б. Стешана на предмет соответствия требованиям законодательства и Кодекса судейской этики. По мнению управляющей компании, судьи апелляционного суда в данном деле допустили грубое нарушение требований закона. В частности, при вынесении судебного акта судьи сослались на документы, отсутствующие в материалах дела, отмечают в УК, а мотивировочная часть судебного акта противоречит тексту резолютивной части и буквальному тексту ключевого доказательства по делу. Как отмечается в жалобе, такие нарушения норм процессуального права порождают сомнения в объективности, справедливости и беспристрастности суда.

19 февраля арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу двух УК фондов группы «Сафмар» на постановление апелляционной инстанции. Ну и Высшая квалификационная коллегия судей страны должна будет оценить профессионализм и беспристрастность коллег из Девятого арбитражного апелляционного суда.

Стоит также отметить, что юристы, обсуждая дело ОВК, которое уже успело стать крайне резонансным и активно рассматривается экспертами на различных площадках, отмечают, что компания действительно может передумать объявлять сделку крупной.

«Но когда пройдены все корпоративные процедуры и ты передумал только потому, что решил не выкупать миноритариев, то это злоупотребление правом», – подчеркивает директор по корпоративному управлению представительства Prosperity Capital Management Ltd Денис Спирин. В качестве примера он как раз приводит «дело ОВК». «В примере ОВК сама компания пошла оспаривать не сделку, а решение общего собрания акционеров об одобрении, говоря о том, что сделка не была крупной», – отмечает он. По его мнению, компании в таком оспаривании нужно отказать. «Точно так же, как мы бы отказывали недобросовестному контрагенту, если он пойдет оспаривать – совершил сделку, а потом передумал и решил оспаривать», – подчеркнул Спирин.

По мнению доцента Российской школы частного права Олега Зайцева, в деле ОВК действительно имела место крупная сделка: «Действительно, очень любопытная ситуация: когда компания дает такое поручительство, которое превышает активы компании. Это означает, что если это поручительство сработает, если по этому поручительству придется заплатить, то эта компания будет ликвидирована в лучшем случае, а в худшем случае обанкротится. Это, конечно, крупная сделка», – приводит слова юриста портал Право.ру.

Остается добавить, что, как заявляют в НПФ, по итогам 9 месяцев 2018 года было зафиксировано снижение доходов от инвестиционной деятельности, «в основном это связано с убытком от переоценки акций ОВК». «После выкупа акций по фиксированной цене текущий убыток от переоценки будет почти полностью нивелирован», – говорят в пенсионной группе «Сафмар» и отмечают, что судебные иски – это защита застрахованных лиц – клиентов фондов. Их число на сегодняшний день превышает 4 миллиона человек.

Экономика. Другие новости 08.02.19

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