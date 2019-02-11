В России узаконят торговые палатки и ларьки

Минпромторг разработал законопроект, который вернет на улицы российских городов торговые палатки и ларьки. В министерстве уверены, что нестационарная и мобильная торговля способствует развитию экономики страны, а новый закон защитит предпринимателей от изменчивых настроений чиновников.

В России наблюдается острая нехватка торговых площадей, сообщил в интервью «Российской газете» заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «Наши крупные торговые сети занимают 30-40% рынка. Но сегодня производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов», – пояснил замминистра.

По его словам, в России в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. «Малому бизнесу приходится переводить квартиры на первых этажах жилых домов в магазинчики, ютиться в подвалах и так далее», – напомнил Евтухов.

При этом в регионах малые форматы торговли сохранились, но «зачастую наличие палаток зависит от личных предпочтений главы соответствующего муниципалитета». «Там, где есть нормальное отношение к торговле, нестационарные и развозные форматы развиваются. Потом может прийти другой глава и принудительно все убрать», – говорит замминистра.

Законопроект направлен на защиту прав предпринимателей, он совершенствует правовое регулирование организации нестационарной и развозной торговли, чтобы закрепить необходимые гарантии их деятельности.

Ожидается, что в российских городах с принятием нового закона появится не менее 50 тысяч автолавок. Инвестиции в мобильные форматы торговли составят несколько сотен млрд рублей, что повлечет создание дополнительных 250 тысяч рабочих мест.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.02.19

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