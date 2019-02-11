Росрыболовство ответило на заявление о засилье российского минтая в США

Представитель Росрыболовства в США Олег Рыков опроверг информацию телеканала CNN о том, что российский минтай якобы занял большую долю рынка США, из-за чего страдают рыбаки Аляски. ПО словам чиновника, эти данные не соответствуют действительности.

«И у нас, и у американцев эта рыба вылавливается, замораживается и отправляется в соседний с нами Китай», – сказал Рыков, добавив, что американские рыбаки отправляют 90% своего минтая на переработку именно в Поднебесную, то же делают и российские представители. Там она уже смешивается в «одну массу», и невозможно точно сказать, чья это продукция.

«Китай после переработки за 11 месяцев 2018 года направил в США минтайной продукции всего на $60 млн. То есть это даже не половина этого рынка», – заключил Рыков. Представитель Росрыболовства также подчеркнул, что для школ из них закупается лишь небольшая часть рыбы. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп причастен к преобладанию российской рыбы в школах США.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.02.19

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