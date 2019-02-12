Минэкономразвития усомнилось в устойчивости роста ВВП

ВВП России в 2018 году увеличился на 2,3%, что стало максимальным темпом роста за шесть лет. Такие данные содержатся предварительном отчете Росстата. При этом, по оценкам Министерства экономического развития «ускорение темпов роста ВВП во многом обусловлено разовыми факторами и не является устойчивым».

В обзоре министерства под названием «Картина экономики» указано, что ведомство ждет замедления экономического роста до 1,3% в 2019 году. При этом Минэкономразвития не стало уточнять уровень роста ВВП в 2018 году без учета разовых факторов.

В отраслевом разрезе ключевыми драйверами роста названы промышленное производство (+0,6 п.п. в росте ВВП), строительство (+0,3 п.п.) и торговля (+0,3 п.п.). Динамика в строительстве оказалась самым неоднозначным компонентом ВВП за 2018 год, поскольку сначала Росстат оценивал рост строительных работ за 11 месяцев в 0,5%, а затем без объяснений пересмотрел его до 5,7%. В Минэкономразвития связали этот пересмотр с досчетами строительных работ по Ямало-Ненецкому автономному округу, где был введен в строй завод «Ямал СПГ» по производству сжиженного природного газа.

В свежем обзоре Минэкономразвития не стало затрагивать тему пересмотра уровня строительства. В ведомстве также отметили, что в 2018 году наблюдалось перераспределение источников экономического роста от внутреннего спроса к внешнему. На фоне ослабления рубля рост импорта замедлился до 3,8% (с 17,4% годом ранее), а экспорт увеличился на 6,3% (после 5% годом ранее). В результате вклад чистого экспорта (экспорт минус импорт) в рост ВВП составил 0,8 п.п. (годом ранее был отрицательный вклад в -2,3 п.п.), и он «более чем компенсировал замедление внутреннего спроса». Потребительский спрос увеличился в 2018 году на 2,2% после роста на 3,2% в 2017 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.02.19

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