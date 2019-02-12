Подвело ценообразование: ФАС возбудила дело против Samsung

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении российской структуры Samsung – «Самсунг Электроникс Рус Компани» – по признакам координации цен на смартфоны и планшеты. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении ведомства.

Антимонопольная служба в 2018 году провела внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани». По результатам анализа полученной информации, ведомство выявило признаки нарушения части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в координации экономической деятельности реселлеров Samsung, которая привела к установлению и поддержанию цены на ряд смартфонов и планшетов.

«В течение последних лет ФАС России неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на рынках продажи смартфонов. Примерами могут послужить дела по Apple и LG. Как показали эти дела, незаконная координация экономической деятельности распространена на рынках ритейла бытовой техники», – прокомментировал ситуацию заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.02.19

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