Обосновать – не проблема: как бывшие чиновники помогают коммунальным компаниям повышать тарифы

Государственное регулирование тарифов ЖКХ – одна из серьезных и резонансных проблем российского общества. Постоянный рост тарифов вот уже много лет провоцирует социальную напряженность в разных регионах страны. Федеральная антимонопольная служба следит за порядком в отрасли, однако разом выправить столь застарелую ситуацию не так-то просто. Наряду с региональными энергетическими комиссиями (РЭК) и службами по тарифам, которые стараются ограничить бизнес-аппетиты компаний – поставщиков услуг в сфере ЖКХ, на рынке существуют и негосударственные организации, зарабатывающие экспертизой в области регулирования тарифов. Расследование «Новой газеты» раскрывает деятельность одной из таких структур, которая без реальных полномочий может не только играть главную роль в фактическом регулировании тарифной политики, но и прямо отражаться на затратах потребителей.

Объектом расследования стала автономная некоммерческая организация АНО «ЦМОК», созданная бывшим чиновником Алексеем Малоземовым, более десяти лет руководившим контрольно-ревизионным управлением (КРУ) Федеральной службы по тарифам (ФСТ). В 2016 году это ведомство прекратило свое существование, передав свои полномочия ФАС.

По данным газеты, Малоземов вместе с АНО «ЦМОК» создал целую сеть подобных организаций, во многих из них также получили работу бывшие чиновники. Как пример издание приводит советника гендиректора АНО «ЦМОК» Галину Ваулину, которая до 2016 года занимала важный пост заместителя председателя комитета по тарифам Московской области. Но карьере на госслужбе, очевидно, помешало направленное незадолго до ее отставки в адрес губернатора региона представление о нарушении антикоррупционного законодательства.

Согласно документу, у Ваулиной нашли незадекларированное имущество, в том числе зарубежную недвижимость. Кроме того, в справке о доходах Ваулиной были «не указаны сведения о принадлежащих ей 100% долей в уставном капитале ООО «ЭнергоТехСервис». Продажа долей в уставном капитале указанного общества была произведена ею только в феврале 2015 года».

Это была компания из сферы энергетики, которую контролировала сама Ваулина, а на федеральном уровне – Малоземов, уточняют авторы расследования.

Также в справке о доходах чиновница не указала наличие у нее ценных бумаг, хотя прокурорская проверка выявила, что Ваулина купила вексель Русского трастового банка за 260 тыс. евро, а затем его передали в залог «с целью обеспечения обязательств по кредитному договору, заключенному Русским трастовым банком с ЗАО «Энергоинвест». Бенефициаром же этой компании был супруг Галины Ваулиной Александр Евдокимов.

Вскоре в Подмосковье появился Консорциум сетевых организаций, который составили ЗАО «Электросетьэксплуатация», АО «Королевская электросеть», АО «Богородская электросеть» и ООО «Вертикаль». Когда несколько юридически независимых компаний заключают соглашение о сотрудничестве, их может контролировать и один человек, но проследить это будет очень сложно.

Потеряв должность на госслужбе, Малоземов сосредоточился на бизнесе. Он учредил свою новую «сеть»: ООО «ЦМОК», автономную некоммерческую организацию (АНО) «ЦМОК», а также «дочку» последней – «Фонд ценообразования». Параллельно созданное ООО «Центр модернизации и комплексного развития» возглавил Дмитрий Чернуха, экс-начальник отдела организации проверок в сфере ТЭК КРУ ФСТ России – бывший прямой подчиненный Малоземова.

Также АНО «ЦМОК» выступила учредителем ООО «ЭТС» которой, как и ее «дочкой» «ПАСК Энергосистемы» руководит Александр Евдокимов.

Получается, что в компаниях Малоземова вполне успешно трудится немало бывших госслужащих. Это при том, что по ФЗ № 79 им запрещено использовать в интересах организаций либо физических лиц информацию, ставшую известной в связи с исполнением должностных обязанностей.

«Каждая норма имеет смысл в том случае, если есть механизм контроля над ее соблюдением. Например, получая доступ к государственной тайне, человек дает расписку и принимает на себя ответственность за ее несанкционированное разглашение, вплоть до уголовной. А как быть с информацией без грифов? Дают ли тут чиновники, уходящие с госслужбы, какую-то расписку или обязуются иным способом не использовать ее (информацию) в собственных целях? Оказалось, что такой механизм контроля в России не создан», – пишут авторы расследования.

По их данным, с 2006 года Малоземов и его команда уже должны были заработать сотни миллионов рублей лишь на одних консультациях в области государственного регулирования тарифов ЖКХ. Очевидно, богатый опыт позволяет экс-чиновникам создавать собственные «уникальные коммерческие предложения».

Издание приводит пример судебного разбирательства по вопросу тарифов в Нижегородской области. Выяснилось, что в соответствии с приказом РСТ компания «ТНС Энерго Нижний Новгород» включала в сбытовую надбавку расходы на управление, связь, проценты по обслуживанию кредитов, рекламу, охрану, юристов и т.д. Прокуратура в итоге доказала, что потребители переплатили «ТНС Энерго Нижний Новгород» более 1,6 млрд рублей. Столь внушительная переплата сформировалась благодаря грамотному обоснованию тарифов экспертами.

Любопытно, что эти нарушения пришлись как раз на тот период, когда КРУ ФСТ под руководством Малоземова проводило масштабную проверку деятельности «ТНС Энерго» (которая, судя по представленной в «Новой» деловой переписке, задолжала на 2017 год тому же АНО «ЦМОК» за оказанные консультационные услуги 24,5 млн рублей) по всей стране. Но тогда чиновники не нашли нарушений.

Структуры Малоземова не ограничиваются строго коммерческими услугами. Также они проводят экспертизы по уголовным делам, возбуждаемым в отношении руководителей и владельцев компаний в сфере ЖКХ. Такая экспертиза, назначенная следствием или судом, может серьезно повлиять на итоговый исход дела. По сути получается, что вмешательство команды Малоземова способно либо вытащить человека из-за решетки, либо, наоборот, упрятать его туда. Все зависит от задач, поставленных перед экспертами начальством.

К примеру, гендиректора «Тверьводоканала» Дмитрия Капустина, не имевшего никаких отношений с малоземовскими структурами, осудили на три года лишения свободы по убедительным материалам экспертизы от специалистов АНО «ЦМОК». У другого же предпринимателя, оказавшегося в сложной ситуации – Александра Хуруджи – были нужные связи: их общий с Малоземовым друг и партнер АНО «ЦМОК» бизнес-омбудсмен Борис Титов. Возможно, экспертиза этой некоммерческой структуры, которую защита Хуруджи, обвинявшегося в завышении тарифов на полмиллиарда рублей, стала одним из оснований для полного оправдания бизнесмена.

«Даже если не брать в расчет реальную обоснованность тарифов, «рассчитанных» при участии структур Алексея Малоземова, очевидно, что сами по себе расходы на оплату совсем не дешевых услуг несут компании в сфере ЖКХ, которые, по законам рынка, перекладывают издержки на потребителя. Очевидно, что в этой схеме нет игроков, которые были бы экономически заинтересованы в снижении тарифов. Ведь чем выше доходы компаний, тем больше они могут платить экспертам. И уж совсем не в пользу потребителя ситуация, при которой такую работу ведут бывшие чиновники, сохранившие не только компетенции, но и связи, а также, возможно, доступ к конфиденциальной информации. Регулирующим, а вероятно, и надзорным органам стоит обратить внимание на такую ситуацию: нет ли здесь конфликта интересов, за что, по сути, платит потребитель», – приходят к выводам авторы расследования.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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