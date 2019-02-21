«Рособоронэкспорт» потребовал 11 млрд рублей за поврежденные С-400

Компания «Рособоронэкспорт» подала два иска к петербургскому морскому агентству «Балтик Транс-порт», которое фрахтовало суда для перевозки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Китай, пишет «Фонтанка».

Общая сумма исков составляет 11 млрд рублей. В издании также напомнили, что контракт на поставку ЗРК С-400 Китай заключил с Россией в 2014 году. Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что российские ракеты для С-400, которые должны были быть переданы в Китай, получили повреждения во время шторма в проливе Ла-Манш. После этого их пришлось уничтожить, а для выполнения контрактных обязательств российская сторона изготовит новые.

Стоит также отметить, что по первому иску в деле в качестве третьего лица, не заявлявшего самостоятельных требований, участвует страховая компания «Независимая страховая группа». По второму иску третьими сторонами указаны «Независимая страховая группа» и концерн «Алмаз-Антей».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.02.19

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