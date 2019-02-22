В России задолженность по зарплате выросла до 2,7 млрд рублей

С начала года задолженность предприятий перед работниками в России выросла на 12% и составляет 2,7 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

По данным Росстата, на 1 февраля 2019 года предприятия задолжали 42 тысячам сотрудников 2,7 млрд рублей, что на 1,3% больше, чем в 2018 году, и на 12% больше, чем в начале года, передает «Интерфакс». «Это, в принципе, сезонный рост, ничего критического он для нас не представляет, хотя с точки зрения работников это важно», – добавила Голикова.

Наибольшая задолженность по зарплате отмечается в сфере обрабатывающей промышленности (57%), в строительстве (14,4%), транспорте (8,9%).

Регионы-аутсайдеры по этому показателю – Приморский край, Санкт-Петербург, Волгоградская и Астраханская области.

На комиссии будет рассматриваться законопроект о принудительном взыскании с работодателей задолженности по зарплате перед работниками. Разработанный Минтрудом документ предполагает, что в случае невыплаты зарплаты трудовой инспектор может самостоятельно инициировать исполнительное производство. В результате долг по зарплате судебные приставы спишут со счета предприятия. Законопроект поддержали правительство и профсоюзы, против нововведения ожидаемо выступают работодатели.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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