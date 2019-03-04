Торговые сети опасаются дефицита алкоголя из-за сбоя в системе казначейства

Российские ритейлеры заявили, что сталкиваются с приостановками действия лицензий на продажу алкоголя из-за ошибок в системе казначейства. Магазинам запрещают продавать спиртное из-за якобы неоплаченных штрафов. В Минфине о проблемах знают и собираются дать торговцам доступ к данным о штрафах.

Случаи временной приостановки лицензий на продажу спиртного зафиксированы в разных регионах страны, пишут «Известия». Как рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), из-за ошибок в системе казначейства ГИС ГМП магазины лишались права продавать алкоголь, перерывы в торговле достигали одной-двух недель. В ассоциации опасаются, что приостановки лицензий начнут принимать массовый характер.

Дело в том, что с 1 января вступили в силу изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). Теперь региональные власти могут отслеживать неоплаченные штрафы торговых компаний в системе казначейства. В случае обнаружения нарушений, лицензия на продажу спиртного может быть приостановлена.

«Например, продавец «пробил» покупателю бутылку спиртного после 23 часов. Это нарушение. Его наказали, ритейлер обязан заплатить штраф, – пояснил заместитель исполнительного директора АКОРТ Владимир Ионкин. – Предположим, он не заплатил его в течение 60 дней. Тогда министерство или департамент торговли субъекта Федерации, используя данные ГИС ГМП, должны приостановить действие выданной лицензии».

Однако система оказалась несовершенна, в ней были данные о непогашенных штрафах, которые на самом деле были оплачены. В итоге у компаний уходит много времени на то, чтобы представить доказательства оплаты. Пока проблема не стала масштабной – местные власти стараются активно не пользоваться правом на приостановку лицензий. Ограничение на продажу алкоголя сильно бьет по бизнесу, ведь на горячительные напитки приходится 20-40% товарооборота магазина.

В Минфине знают о сложившейся ситуации и хотят предоставить участникам алкогольного рынка доступ к информации о наличии у них неоплаченных административных штрафов. Вероятно, это будет сделано по аналогии с тем, как водители могут видеть свои штрафы за нарушение ПДД.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.03.19

Выборы на Ямале: посты получили муж ямальской певицы, судимый врач и экс-прокурор. / В Тюмени прошел митинг против «мусорной» реформы: люди готовы перекрыть дороги, если власть их не услышит (ФОТО). / Россияне рассказали, сколько ежемесячно тратят на бензин. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»