Эксперты назвали регионы-лидеры по потреблению алкоголя

Эксперты назвали наиболее пьющие регионы России по итогам 2018 года. Оказалось, что больше всего алкоголя употребляют жители Ненецкого автономного округа и Карелии, Сахалинской, Магаданской и Московской областей. Рейтинг был подготовлен специалистами Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), основывающегося на анализе уровня продаж спиртного, пишут «Известия».

В названных регионах уровень продаж алкоголя (без учета пивных напитков) на душу населения оказался самым значительным: более 25 литров (в пересчете на чистый спирт) на человека в год. Так, в Ненецком автономном округе данный показатель составил 28,6 литра, в Сахалинской области – 28,3 литра, в Магаданской – 26,5 литра, в Московской – 25,8 литра, а в Карелии – 25,6 литра. При этом средний показатель по стране составил 14,3 литра.

Рейтинг был составлен на основе данных государственной системы по контролю за оборотом спиртного ЕГАИС, а также сведениях Росстата о численности населения. Специалисты брали в расчет информацию о продажах водки, коньяка, а также ликероводочной и винодельческой продукции. Реализация пивных напитков при этом не учитывалась.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.03.19

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