Иностранные инвесторы заявили об ухудшении бизнес-климата в России

Зарубежные инвесторы отмечают, что деловой климат в России, ухудшается. При этом иностранцы менее активно говорят о наличии каких-либо острых проблем, мешающих предпринимательской деятельности.

В 2018 году лишь каждый десятый инвестор говорит о позитивной динамике в деловом климате в России, тогда как годом ранее такое мнение разделял каждый третий, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование, проведенное Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), коммуникационной группой «Орта» и агентством FleishmanHillard Vanguard.

Половина респондентов заявили, что предпринимательский климат ухудшился. Число тех, что не увидел каких-либо изменений в этой сфере, практически не изменилось – 40% против 45% в 2017 году.

Примечательно, что хотя и пессимизм среди иностранных инвесторов растет, они менее активно отмечали наличие каких-либо острых проблем, мешающих предпринимательской деятельности в России. Так 40% опрошенных говорят о нехватке квалификационных кадров, годом ранее об этой проблеме заявляли 67%. В то же время выросло число тех, кто указывает на неэффективность налогового администрирования. В 2018 году на это жаловались 40% инвесторов, в 2017 году – 21%.

В 20 раз увеличилось число респондентов, отметивших ухудшение качества государственного управления. Ранее об этом заявляли лишь 1% опрошенных. При этом бизнес укрепился во мнении, что ключевым инструментом во взаимодействии с властью остались прямые личные контакты. Все меньше инвесторов видят пользу от участия в бизнес-ассоциациях и отраслевых объединениях.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей считают, что по результатам 2018 года «иностранный бизнес занял более выжидательную позицию, несмотря на отсутствие каких-либо значительных проблем».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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