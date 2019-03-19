Москва выбыла из сотни самых дорогих городов мира

Аналитики составили список городов, проживание в которых обходится дороже всего. В рейтинг попала и российская столица. Однако жизнь в Москве за год значительно подешевела.

Первое место разделили Сингапур, Париж и Гонконг, говорится в исследовании Economist Intelligence Unit. В ТОП-10 самых дорогих городов также вошли Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес.

Москва в рейтинге заняла 102 место, опустившись за год на 16 позиций. Санкт-Петербург в список не попал.

В конце рейтинга идут Каракас, Дамаск, Ташкент, Алматы, Бангалор, Карачи, Лагос, Буэнос-Айрес, Ченнаи и Нью-Дели.

При составлении списка самых дорогих для проживания городов аналитики сравнивали цены на 160 видов продуктов и услуг, среди которых продукты питания, напитки, одежда и аренда жилья.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.19

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