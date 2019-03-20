Россиянам разъяснили новую систему индексации пенсий

Минтруд объяснил, каким образом теперь будут начисляться социальные доплаты малоимущим пенсионерам. В министерстве утверждают, что новая схема индексации пенсий позволит пожилым россиянам получать больше.

Согласно акту к принятому накануне закону о доплатах малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума (ПМ), соцдоплата будет начисляться до индексации, пишет «Российская газета».

То есть, если пенсия составляет 8 тысяч рублей, а ПМ в регионе – 10 тысяч, то соцдоплата составляет 2 тысячи рублей. Пенсия в следующем году индексируется на 7%, значит у такого пенсионера она вырастет на 560 рублей. Прожиточный минимум также увеличивается, например на 2%. По схеме, применяемой до поправки, такой пенсионер получил доплату до уровня ПМ уже не в 2 тысячи рублей, а 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля. С новыми правилами начисления сначала будет происходить доплата до 10 тысяч рублей, после чего индексация в 560 рублей прибавляется к ПМ. В случае индексации пенсий и прожиточного минимума на те же 7% и 2%, пенсионер получит уже более 11 тысяч рублей.

В Министерстве труда подчеркнули, что новая схема позволит пенсионерам существенно ощутить надбавку.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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