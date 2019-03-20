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Среда, 20 марта 2019, 12:56 мск

Новости Экономика

ФСИН забивает под завязку склады дорогими продуктами

Аудиторы Счетной палаты по итогам проверки выяснили, что Федеральная служба исполнения наказаний некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продовольственное обеспечение уголовно-исполнительной системы, а сами продукты закупает по завышенным ценам.

Аудиторы установили, что ФСИН закупает продовольствие у подведомственных учреждений и унитарных предприятий, которые обеспечивают 79% всех поставок продуктов.

«При этом цены на значительную часть продуктов питания по контрактам превышали региональную стоимость продуктов в 2 раза и более. В результате только в 3 проверенных территориальных органах ФСИН установлены избыточные расходы средств федерального бюджета на сумму более 237 млн рублей», – говорится в отчете на сайте СП.

Кроме того, учреждения и территориальные органы Службы накапливают чрезмерные переходящие запасы продовольствия. Так на начало 2017 года стоимость складских запасов, чей объем превысил полугодовую потребность, составляла более 8 млрд рублей. По мнению СП, причиной этого стало то, что ни Минюст, ни ФСИН нормативно не установили пределы накопления продовольственных запасов.

По итогам аудита представления были направлены в ФСИН России и ее территориальные управления по Алтайскому и Ставропольскому краям. О результатах проверки проинформированы правительство РФ и Минюст. По фактам нарушения законодательства направлено обращение в Генеральную прокуратуру.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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