ФСИН забивает под завязку склады дорогими продуктами

Аудиторы Счетной палаты по итогам проверки выяснили, что Федеральная служба исполнения наказаний некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продовольственное обеспечение уголовно-исполнительной системы, а сами продукты закупает по завышенным ценам.

Аудиторы установили, что ФСИН закупает продовольствие у подведомственных учреждений и унитарных предприятий, которые обеспечивают 79% всех поставок продуктов.

«При этом цены на значительную часть продуктов питания по контрактам превышали региональную стоимость продуктов в 2 раза и более. В результате только в 3 проверенных территориальных органах ФСИН установлены избыточные расходы средств федерального бюджета на сумму более 237 млн рублей», – говорится в отчете на сайте СП.

Кроме того, учреждения и территориальные органы Службы накапливают чрезмерные переходящие запасы продовольствия. Так на начало 2017 года стоимость складских запасов, чей объем превысил полугодовую потребность, составляла более 8 млрд рублей. По мнению СП, причиной этого стало то, что ни Минюст, ни ФСИН нормативно не установили пределы накопления продовольственных запасов.

По итогам аудита представления были направлены в ФСИН России и ее территориальные управления по Алтайскому и Ставропольскому краям. О результатах проверки проинформированы правительство РФ и Минюст. По фактам нарушения законодательства направлено обращение в Генеральную прокуратуру.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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