В России из-за новых правил может возникнуть дефицит рыбы

Осенью в России может возникнуть дефицит рыбы. Об этом сообщили участники рынка. Дело в том, что с 1 сентября попадает под запрет реализация рыбной продукции, пораженной видимыми паразитами. Однако техрегламент ЕАЭС не поясняет, идет ли речь о живых или погибших микроорганизмах.

Технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции» вступил в силу в 2017 году. Для адаптации рынка были введены переходные положения, действие которых продлится до сентября, пишут «Известия». В документе указывается, что при обнаружении в рыбе опасных для здоровья человека живых паразитов, ее необходимо заморозить и продержать в таких условиях не менее суток.

По словам участников рынка, при соблюдении этих правил действительно можно избавиться от живых микроорганизмов, но они из рыбы никуда не деваются, хотя и перестают представлять опасность. При этом 20-й пункт регламента не допускает реализацию пищевой рыбной продукции, части которой поражены видимыми паразитами.

В Минсельхозе также не уточнили, идет ли речь о живых или погибших организмах. На обсуждении на уровне ЕЭК с участием профильных ведомств ЕАЭС было установлено, что акты, регулирующие вопросы безопасности рыбной продукции, включая техрегламент, содержат достаточные нормы. «Они позволяют осуществлять контроль без создания необоснованных барьеров для торговли и переработки. Внесения изменений в техрегламент не потребуется. В Россельхознадзоре, отвечающем за контроль оборота сырья, считают, что проблем с трактовкой техрегламента не возникает, а его нормы не создадут излишних, дополнительных препятствий для оборота продукции», – подчеркнули в министерстве.

Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров заявили, что именно эта неопределенность и вызывает опасения у представителей отрасли. Проблемы могут возникнуть со всеми видами рыбы, а особенно с непотрошеной, так как в молоках и икре есть нежизнеспособные личинки паразитов.

По словам представителей Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка извлечь погибшие микроорганизмы из рыбы невозможно. Таким образом ситуация может привести к тому, что контролирующие органы будут иметь возможность снимать рыбную продукцию с полок магазинов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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