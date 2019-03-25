Минкульт оставит гастролирующие театры без билетов в бизнес-класс

Минкультуры разработало критерии реализации федеральной программы «Большие гастроли», которые вступят в силу уже в текущем году. В обновленных правилах главным образом пересмотрены схемы финансирования театральных гастролей, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Так, например, размер вознаграждения за показ спектакля по-прежнему будет зависеть от валового сбора за представление, но теперь его размер четко оговаривается, что позволит «исключить разночтения и договорные цены на спектакли». Ранее сумма варьировалась от 35 до 70% от валового сбора за спектакль в зависимости от постановки.

Для подведомственных Минкультуры театров (Большой театр, Академический театр имени Евгения Вахтангова, Мариинский театр, Театр наций и др.) размер выплаты за показ постановки на гастрольной площадке составит не более 60% от валового сбора за спектакль. Исключение предусмотрено для спектаклей, кассовые сборы которых составляет менее 600 тыс. рублей за представление. Тогда сумма вознаграждения может превышать 60% его валовых сборов, но не более, чем 500 тыс. рублей. При стоимости спектакля свыше 3 млн рублей сумма вознаграждения не может превышать 50% кассовых сборов.

Детские театры, участвующие в программе «Большие гастроли», смогут претендовать на больший размер вознаграждение – не более 70% от валового сбора, если цена билета не превысит 250 рублей.

Еще одно нововведение касается расходов на перелет театральных трупп. Вскоре пользоваться бизнес-классом смогут только народные артисты и художественные руководители. Всем остальным артистам положен эконом-класс.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.03.19

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