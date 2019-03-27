В России хотят отменить сокращенный рабочий день для жительниц села

Минтруд рассматривает возможность отмены сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности. Профсоюзы выступили против этого предложения. Эксперты считают, что решение может спровоцировать рост безработицы на селе, не говоря уже о том, что не найдется желающих трудиться больше за ту же зарплату.

В настоящее время в России действует постановление Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе», принятое в 1990 году. Согласно документу, сельские жительницы работают 36 часов в неделю, вместо 40. Минтруд прорабатывает вопрос отмены нормы или инкорпорации в действующее законодательство, пишут «Известия».

В Профсоюзе работников АПК уверены, что решение об отмене укороченной рабочей недели преждевременно. «Сотрудники министерства говорят, что ведут «работу по отмене устаревших норм». Но мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится», – рассказала зампред Профсоюза Галина Юрова.

По ее словам, в деревнях быт по-прежнему отнимает много времени. Женщинам все еще приходится носить воду из колодцев, растапливать печь, готовить на весь день еду детям, которые ездят в школу за десятки километров.

В России в сельской местности проживает 37,6 млн человек, из них более половины – 20,3 млн – женщины. Около 63% из жительниц села трудоустроены, соответственно, отмена короткой рабочей недели коснется около 13 млн работниц.

Так же эксперты считают, что решение об увеличении рабочего времени может привести росту безработицы на селе. Для выполнения того же объема работы понадобиться меньше людей, так как они будут трудиться дольше. В то же время многие сельские жители из-за недостаточного уровня оплаты труда выращивают продукты на своих участках, а на это нужно больше времени, свободного от основной работы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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