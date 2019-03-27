Каждый пятый работающий россиянин занят в неформальном секторе

В 2018 году выросла доля россиян, работающих в неформальном секторе. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно информации службы за 2017 год, доля неформальной занятости составляла 19,8% (или 14,3 млн человек). В 2018 году этот показатель вырос до 20,1% (или 14,6 млн человек).

Среди мужчин доля тех, кто работает без официального оформления, чуть больше (21,7%), чем среди женщин (18,4%).

Самая высокая неформальная занятость зарегистрирована в Чечне – 64% от общего числа работников, Дагестане – 52%, Ингушетии и Кабардино-Балкарии – по 48%.

К неформальному сектору Росстат относит тех граждан, которые трудятся на предприятиях, не зарегистрированных в качестве юрлиц. В частности, речь идет о сотрудниках индивидуальных предпринимателей, самозанятых, фермерах и тех, кто помогает родственникам в бизнесе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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