Платежные системы обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты

Международные платежные системы хотят обязать банки России выпускать только карты с функцией бесконтактной оплаты. По словам экспертов, такой формат удобней для потребителей, но повлечет рост издержек кредитных организаций.

По данным источников РБК в банковской сфере, на выпуске только бесконтактных карт настаивают Visa и Mastercard. Первая система собирается ввести новые правила уже 13 апреля 2019 года, вторая – через два года. Платежная система «Мир» вводить такое требование для своих карт не планирует.

Центробанк РФ не предъявляет обязательного требования по выпуску бесконтактных карт, однако существует правило об оснащении карты чипами, поэтому банки выпускают как обычные карты, так и карты с NFC-технологией.

Сам выпуск и обслуживание таких карт ничем не отличаются от контактных. Однако выпуск бесконтактных карт обходится в 1,5-2 раза дороже, чем карт с чипом.

В то же время при крупных тиражах разница в цене очень мала. Кроме того, расходы окупаются более высокими показателями использования. «В последнее время бесконтакт стал своего рода обязательным атрибутом карты – многие клиенты пользуются только им, если это возможно, а кассиры по умолчанию предлагают приложить карту», – говорят банковские сотрудники.

В первую очередь переход на бесконтактные технологии станет вызовом в основном для небольших и региональных банков. Так как крупные кредитные организации имеют собственные процессинговые центры для снижения себестоимости выпуска карт, и им менее болезненно переходить на бесконтактные карты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.04.19

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