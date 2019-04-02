Россиян предупредили о скачке цен на все виды детских игр и игрушек

Детские игрушки в российских магазинах могут значительно подорожать, предупредили в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ). Рост цен прогнозируется в случае принятия законопроекта о введении обязательной экспертизы игрушек перед их поступлением на полки магазинов.

Разработкой документа занимались сотрудники Минпромторга. Он предусматривает социальную, психологическую, педагогическую и санитарную экспертизы настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей.

Стоимость самой процедуры оценивается 5-15 тыс. рублей. Однако основные расходы будут связаны со сроками ее проведения, считает президент ассоциации Антонина Цицулина. Как правило, для проведения экспертизы требуется около двух-трех месяцев, на протяжении которого товар придется хранить на складе, что стоит денег, поясняет эксперт. Кроме того, некоторые игрушки рискуют потерять актуальность за время экспертизы.

В Минэкономразвития также не исключили роста цен на игры и игрушки, пишут «Известия». «Реализация нормы может привести к удорожанию продукции, повышению временных и финансовых издержек производителей и импортеров, увеличению бюджетных расходов на осуществление полномочий по экспертизе органами государственной власти», – указано в отзыве ведомства на проект.

Чиновники обращают внимание на то, что ассортимент игрушек постоянно обновляется, и производитель может выпускать до 20 новинок ежемесячно, каждую – в нескольких размерах и цветах. Соответственно, при стоимости экспертизы даже в 10 тысяч рублей расходы составят около 200 тысяч рублей в месяц, подсчитали в Минэкономразвития.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.04.19

Госдума официально предложила Медведеву скорректировать «мусорную реформу». / В «Тюменьэнерго» прокомментировали многомиллионные долги гендиректора. / Судьба хостелов решится на этой неделе: согласительная комиссия готовит вердикт. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»