Преданность россиян к банкам упала вдвое

В России упала лояльность среди клиентов банков. Все меньше россиян готовы рекомендовать своим знакомым то кредитное учреждение, в котором обслуживаются. По мнению специалистов, зачастую люди просто выбирают банк, который предлагает лучшие условия.

За два года доля лояльных банковских клиентов в России снизилась с 58 до 38%, таковы результаты опроса Национального агентства финансовых исследований, в котором приняли участие 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах страны.

При этом значительно увеличилась доля тех, кто остался недоволен своим банком и ищет альтернативу – рост за год с 18 до 24%, пишет РБК. Также выросло число тех, кто не готов менять кредитное учреждение на другое, но и не будет рекомендовать его своим знакомым – с 35 до 38%.

Таким образом, эксперты НАФИ констатировали, что коэффициент лояльности банковских клиентов, показывающий разницу между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое – с 29 до 14 пунктов.

Самые лояльные банковские клиенты находятся в возрастной группе старше 55 лет. Наименьшая доля лояльных банкам клиентов среди россиян в возрасте от 34 до 54 лет. Молодежь (от 18 до 34 лет) занимает промежуточную позицию.

По словам специалистов, в настоящее время у клиентов нет особых причин быть лояльными банку. Они просто выбирают кредитное учреждение с лучшими условиями. Это могут быть как и более выгодные тарифы, так и низкие риски, например, как у окологосударственных банков.

86% населения России пользуются услугами банков. Как правило, у большинства россиян в кошельке несколько карточек разных банков – кредитная карта, другая используется для перевода средств друзьям и близким или оплаты услуг ЖКХ, в третьем банке – зарплатная карта.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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