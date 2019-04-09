Депутаты хотят обязать магазины принимать стеклотару

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который обяжет крупные торговые сети принимать пустую тару у населения. Об этом сообщил парламентарий Олег Нилов.

Авторы инициативы – фракция «Справедливая Россия». Согласно документу, крупные торговые сети будут обязаны принимать не только стеклотару, но и пластиковые бутылки и посуду, пишет Агентство городских новостей «Москва».

«Все, что вредного для природы продается и полезного для переработки, мы предлагаем в обязательном порядке принимать обратно», – отметил Нилов.

По мнению депутата, таким образом удастся значительно сократить вредные отходы. Количество мусора в стране сократится на миллионы тонн, уверен парламентарий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.04.19

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