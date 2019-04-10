Россияне пожертвовали геймерам почти 12 млрд рублей

В 2018 году интернет-пользователи из России пожертвовали геймерам 11,6 млрд рублей. Денежные переводы в пользу стримеров произвели 18 млн человек, или четверть аудитории рунета. Об этом говорится в исследовании, проведенном специалистами сервиса «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight.

Пожертвования (донат) россияне производили в виде покупки игрового контента, приобретали персонажей и артефакты игр, а также поддерживали деньгами стримеров – пользователей, которые записывают видео прохождений различных компьютерных игр. 18 млн жителей России в возрасте от 14 до 54 лет потратили таким образом за год около 11,6 млрд рублей, передает РБК. 3 млн россиян, или 4,5% интернет-аудитории получили донат.

Отмечается, что в исследовании были учтены только прямые переводы между игроками и зрителями, сведения о покупках у разработчиков и игровых платформ в выборку не вошли.

По данным экспертов, каждый геймер платит за игровые объекты и отправляет донаты в среднем по три раза в месяц. Каждый пятый, кто жертвовал деньги геймерам, больше не планирует донатить. Остальные сообщили, что будут продолжать.

Самые популярные русскоязычные стримеры – их около 2 тысяч – зарабатывают по несколько миллионов рублей в месяц. Средний заработок геймеров в 2018 году составил около 3,8 тысячи рублей на человека.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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