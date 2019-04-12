Российских дошколят обучат финансовой грамотности

Для воспитанников детских садов разработали методические рекомендации для обучения финансовой грамотности. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

Рекомендации разрабатывались совместно со специалистами Центробанка. Программа по развитию экономического воспитания рассчитана на детей в возрасте 5-7 лет, передает «Интерфакс».

Обучать финансовой грамотности детей будут в игровой форме. В рекомендациях есть темы театральных постановок, сказок, игр и образовательных веб-квестов. «Они помогут воспитать в детях трудолюбие, деловитость, ответственность и самоконтроль, поиск наилучшего выхода из ситуации», – рассказали в министерстве.

Цель программы – сформировать в детях представление о финансовом мире. В Минпросвещения уверены, что экономическим воспитанием необходимо заниматься не только с дошколятами, но и со школьниками и студентами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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