40% жителей России не имеют сбережений на «черный день»

60% граждан России сообщили, что у них есть сбережения. Однако большая часть россиян не сможет прожить долгое время на то, что они отложили на «черный день». Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

В среднем имеющие сбережения граждане смогут продержаться в течение 3,7 месяца. 16% респондентов отметили, что накоплений им хватит меньше чем на месяц, 21% думают, что смогут жить на сбережения один-два месяца, а 12% – от трех до шести месяцев, передает ТАСС. Только 6% опрошенных считают, что смогут жить на отложенные деньги более года.

Лишь 16% участников опроса заявили, что планируют свои расходы и доходы более чем на год, 40% планируют средства менее чем на полгода вперед, 23% – на полгода-год.

Почти треть не ведут вообще никакого финансового учета. Половина более или менее следят за поступлениями и расходом денег. Только 18% респондентов заявили, что ведут строгий учет своих финансов.

За последние десять лет россияне реже стали откладывать деньги на «черный день», отмечают социологи. Так в 2008 году сбережения были у 72% совершеннолетних граждан.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.04.19

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