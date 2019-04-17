Два россиянина впервые попали в список миллиардеров Bloomberg

Игорь и Дмитрий Бухманы, основавшие компанию по разработке компьютерных игр, попали в список миллиардеров Bloomberg. Состояние каждого из братьев аналитики оценили в 1,4 млрд долларов.

Агентство отмечает, что ранее Бухманы в подобных рейтингах не появлялись. Свое состояние они заработали, разрабатывая приложения для смартфонов. Их компания Playrix выпустила такие популярные игры Homescapes, Gardenscapes, Fishdom и Township, в которые играют около 30 млн пользователей.

Приложения от Playrix регулярно попадают в топ-10 программ Google Play и App Store по суммарному доходу.

Создавать компьютерные игры братья Бухманы начали в Вологде в 2001 году, заработав на первой игре 100 долларов. Уже в 2004 году месячная выручка от продажи игр достигла десяти тысяч долларов.

Вологда, Служба информации РИА «Новый День»

Вологда. Другие новости 17.04.19

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