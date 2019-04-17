Среди фальшивомонетчиков растет популярность двухтысячных банкнот

Центробанк рассказал о выявленных поддельных деньгах за первый квартал 2019 года. Число фальшивок по сравнению с прошлым годом выросло, при этом растет популярность купюр в 2000 рублей.

«В первом квартале 2019 года в банковской системе РФ было обнаружено 8,911 тысячи поддельных денежных знаков Банка России», – говорится в сообщении регулятора.

На первом месте по числу выявленных фальшивок – пятитысячная банкнота. Таких было обнаружено 6,22 тысячи. Затем идет банкнота номиналом 1 тысяча рублей, их выявили 1,835 тысячи.

Третье место досталось двухтысячной купюре, выявлено 680 подделок. Это небывалый рост, отмечают в ЦБ, для сравнения, за весь 2018-й их было обнаружено 384. В Банке России подчеркнули, что подделки двухтысячных банкнот отличает низкое качество.

Кроме того, обнаружено 523 фальшивых банктноты других государств. В основном это доллары США – 449, также были обнаружены евро (61) и китайские юани (12) и один поддельный фунт стерлингов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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