Шесть легендарных атомоходов порежут на металлолом вместо модернизации

Шесть российских атомоходов решили отправить в утиль вместо того, чтобы модернизировать. На металлолом пустят два тяжелых атомных ракетных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев», а также четыре атомные подводные лодки.

Крейсеры входили в проект «Орлан», они считаются крупнейшими в мире после авианосцев, пишут «Известия». Дальность их похода не ограничена, к тому же они могут работать в суровых климатических условиях, например, в Арктике.

Ранее обсуждались проекты по переоснащению крейсеров, но, как рассказали источники в военном ведомстве, до перевооружения дело так и не дошло, было решено отправить корабли в утиль. Утилизация «Адмирала Лазарева» обойдется в 350 млн рублей, а «Адмирала Ушакова» – в 400 млн рублей.

Кроме того, на металлолом порежут четыре атомные подводные лодки: К-448 «Даниил Московский», К-221 «Петропавловск-Камчатский», К-433 «Святой Георгий Победоносец» и К-232 «Подольск». На утилизацию АПЛ «Подольск» выделят 975 млн рублей. Работы по разборке «Даниила Московского» оценены в 250 млн, «Святого Георгия Победоносца» – в 400 млн, а «Петропавловска-Камчатского» – в 300 млн.

По словам экс-начальника Главного штаба ВМФ адмирала Валентина Селиванова, подлодки и первые корабли проекта «Орлан» полностью отслужили свой срок. «Эти корабли были совершенными для своего времени, но их ресурс не безграничен. «Адмирал Ушаков» – первый советский атомный крейсер, он был передан флоту в 1980 году и прослужил больше жизненного срока в 30 лет. После этого наступает износ корпуса и основных систем корабля, поэтому капитально ремонтировать его смысла нет, – заключил экспертв. – К тому же не все корабли можно приспособить под новые системы вооружения. Целесообразнее построить новый, более современный крейсер или подлодку, которые прослужат гораздо дольше устаревшего корабля».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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