Россия не смогла обеспечить себя продовольствием

В 2018 году российским производителям не удалось выполнить все требования доктрины продовольственной безопасности. В частности, уровень обеспечения молоком, картофелем и солью оказался ниже необходимого. По словам экспертов, развитию рынка местных товаров мешает Белоруссии – крупнейший поставщик в РФ продуктов из «группы риска».

По данным Минсельхоза, в 2018 году на внутреннем рынке удельный вес российского молока составил 84,2% при пороговом значении не менее 90%. Показатель обеспечения солью еще ниже – 64,2% (нужно не менее 85%). Немного не дотягивает и российская картошка – 94,9% (доктрина предусматривает не менее 95%), пишут «Известия».

При этом перевыполнены показатели по обеспечению отечественным зерном (99,4% при норме 95%), сахаром (95,6% при норме 80%), маслом растительным (81,5% при норме 80%), а также мясом и мясопродуктами (92,8% при норме 85%).

Доктрина продовольственной безопасности была утверждена в начале 2010 года, рассчитана она до 2020 года. За последние годы Россия достигла значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям, пояснили в Минсельхозе.

Отставание наблюдается по молоку, однако реализация мер господдержки позволила увеличить производство сырья в 2018 году на 1,5%, ожидается, что позитивный тренд сохранится и в текущем году. Основной поставщик молока в Россию – Белоруссия, из которой поставляется более 80% импортной молочки. При этом у Россельхознадзора не раз были претензии к качеству белорусской продукции.

Невыполнение показателей по картофелю, в Минсельхозе считают незначительным. Что касается соли, то ее объемы производства в отличие от других видов продовольствия зависят в большей степени от конъюнктуры рынка, указали в ведомстве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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