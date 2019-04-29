Впервые с 2006 года Россия не вошла в пятерку лидеров по тратам на оборону

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) составил рейтинг стран по объему их военных расходов. Хотя в целом траты на оборону в мире растут, Россия их сократила и не попала в пятерку лидеров впервые с 2006 года.

По данным аналитиков SIPRI, в 2018 году мировые военные расходы составили 1822 млрд долларов, или 2% от мирового ВВП, что в среднем эквивалентно 239 долларам на человека. С 2017 года глобальные военные расходы выросли на 2,6%. За последние 20 лет затраты на оборону выросли 76%.

Лидерство сохраняют Соединенные Штаты, нарастившие оборонный бюджет на 4,6%. Военные расходы США составили 649 млрд долларов. По словам экспертов, Вашингтон увеличил траты в связи с новыми программами по закупке вооружений, принятыми при Дональде Трампе.

На втором месте Китай с двукратным отставанием – 250 млрд долларов, рост на 5% с 2017 года. КНР наращивает военные расходы с 1994 года, за это время оборонный бюджет увеличился в десять раз.

Также в пятерку лидеров вошли Саудовская Аравия, Индия и Франция. При этом последняя подвинула Россию. РФ сократила военные расходы на 3,5% с 2017 года. Теперь оборонный бюджет составляет 61,4 млрд долларов.

Самые высокие темпы прироста расходов на оборону показала Турция, увеличив траты почти на четверть. Кроме того, военные расходы увеличили страны Восточной Европы. По мнению аналитиков, это связано с растущими представлениями об угрозах со стороны России. Это несмотря на то, что российские военные расходы за последние два года сократились.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

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