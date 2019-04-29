Разделы сайта Росстата не обновлялись при регулярных тратах на обслуживание

Счетная палата проверила сайт Росстата. Выяснилось, что разделы и рубрики не обновлялись несколько лет. При этом на системное сопровождение ежегодно тратилось 2,5 млн рублей.

«Ознакомление в ходе проверки с интернет-порталом и просмотр его разделов и рубрик [за 2017-2018 годы] показали, что обновление информации в некоторых разделах не осуществлялось в течение нескольких лет», – говорится в бюллетене Счетной палаты.

Так в разделе «Нормативные документы» обновление было в феврале 2015 года, «Информационные технологии» – в 2014 году. Раздел «Статистическое наблюдение» в 2017 году обновлялся лишь раз, в 2016 году – трижды, в 2015-м – дважды.

В разделе «Часто задаваемые вопросы» нет ни одного пункта, «Новости» последний раз были обновлены в декабре 2015 года, раздел «Календарь корпоративных событий» – в январе 2013-го.

Работа «Системное сопровождение интернет-портала Росстата с обеспечением публикаций материалов центрального аппарата Росстата» не велась, сделали вывод аудиторы. При этом за поддержку и наполнения сайта ежегодно направлялось из федерального бюджета 2,5 млн рублей.

Счетная палата направит представления в соответствующие службы и ведомства, отчет о результатах контрольного мероприятия будет отправлен в Совет Федерации и Госдуму.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.04.19

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