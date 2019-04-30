В России появились новые профессии

На российском рынке труда появились несколько десятков новых профессий. В основном они связаны с технологическим прогрессом. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте труда.

По словам экспертов, новые профессии возникают с появлением новых технологий, а значит, нужны специалисты, которые обладают соответствующими знаниями и навыками для выполнения новых функций, передает RT. Например, так появились специалисты по внедрению новой техники и технологий в термическом производстве и техник по обслуживанию роботизированного производства.

В число новых профессий также вошли оператор беспилотников, специалист по промышленной робототехнике, большим данным, менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений.

Способствуют появлению новых специализаций и общественные процессы. «Например, увеличение миграционных потоков послужило предпосылкой к возникновению такой профессии, как специалист по трудовой миграции, который сопровождает и консультирует мигрантов в процессе их трудоустройства на территории России, в том числе по социальным и правовым вопросам», – указывают эксперты ВНИИ труда.

В настоящее время в «Справочнике профессий» можно насчитать несколько десятков новых пунктов. Список составлялся с участием работодателей, профессиональных сообществ, образовательных и научных организаций.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.04.19

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