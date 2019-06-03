Минстрой выступил за отмену обязательных счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. Подобная идея возникла после того, как люди стали отключать отопление в своих квартирах, перекладывая таким образом обязанность оплаты на своих соседей, пишет «Российская газета».

«Определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно», – заявили в Минстрое. Отмечается, что на данный момент при отключении теплоснабжения, расходы за отопление ложатся на соседей с которыми у жильца, отключившего свои батареи, имеются смежные стены, пол и потолок.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.06.19

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