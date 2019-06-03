В России откажутся от десяти тысяч советских ГОСТов

Действующие государственные стандарты, разработанные еще в СССР, в скором времени будут отменены. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

По его словам, планируется отказаться от 10 тысяч ГОСТов из сферы добровольного применения, так как они устарели и мешают развитию экономики, передает РИА «Новости».

Средний срок действия национального стандарта с 2012 года был сокращен с 21 до 17 лет. К 2021 году планируется уменьшить этот показатель до 10-11 лет.

Специалисты Росстандарта посчитали, что новые государственные стандарты подтолкнут предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.06.19

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