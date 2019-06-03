Названы сферы труда, в которых сложнее всего найти работу

Росстат озвучил сферы деятельности, в которых сложнее всего найти работу. В общей сложности в первом квартале 2019 года в России официально зарегистрировано около 3,6 млн безработных старше 15 лет.

По данным Росстата, наибольшее число безработных – свыше 581 тысячи человек – приходится на сферы оптовой и розничной торговли, а также авторемонта, передает RT.

Кроме того, много безработных в сфере обрабатывающих производств (434 тысячи человек), строительстве (282 тысячи человек), а также сельском, лесном хозяйствах и рыбоводстве (275 тысячи).

Меньше всего безработных в сферах водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов – 24 тысячи человек.

Ранее Росстат называл сферы труда, где наблюдается дефицит кадров. По информации ведомства, больше всего в России не хватает работников в сфере здравоохранения и образования.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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