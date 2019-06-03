Из-за падения доходов граждан в России замедляется производство мяса

По прогнозам экспертов, темпы роста производства мяса в России по итогам 2019 года могут оказаться самыми низкими за последние десять лет. Главная причина – насыщенность внутреннего рынка на фоне снижения реальных доходов населения.

По данным аналитического центра «Совэкон», на которые ссылается «Коммерсант», в текущем году производство мяса в России вырастет всего на 0,5%, что значительно меньше, чем в предыдущие четыре года. Так в 2015 году прирост достиг 4,3%, в 2016 году – 3,7%, в 2017 году – 4,4%, в 2018-м – 2,5%.

Эксперты отмечают, что внутренний рынок насыщен, а потребление растет не так активно из-за падения реальных доходов населения. Отечественным производителям удалось нарастить долю, постепенно вытесняя с рынка импортные продукты. По подсчетам Федеральной таможенной службы, импорт мяса скота в 2018 году снизился на 36,7%, до 409,2 тысячи тонн, птицы – на 3,4%, до 221,7 тысячи тонн.

Обеспеченность мясом птицы достигла 95-98%, сообщили в Национальном союзе птицеводов. В то же время российские производители смогли полностью обеспечить внутренний рынок свинины, добавили в Национальном союзе свиноводов (НСС). Не удалось заместить только импорт говядины – самообеспеченность оценивается в 60%.

В настоящее время потребление мяса составляет 75 кг на человека в год, из которых на свинину приходится 25 кг, на птицу – 35 кг, на говядину – 15 кг. Для того чтобы поддержать спрос, производителям придется снизить цены, а это повлияет на рентабельность бизнеса, говорят аналитики.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.06.19

Экс-главу Клинского района «раcкулачат» еще на 5 млрд рублей. / Названы сферы труда, в которых сложнее всего найти работу. / В Кургане за миллиард рублей отремонтируют самый загруженный мост. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»