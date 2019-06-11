Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам по их возвращении на родину

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое готовится к подписанию, предусматривает выплату пенсий гражданам государств союза по их возвращении на родину. В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, но пенсий не получают.

Соглашение о пенсионном обеспечении было направлено Минтруда на рассмотрение Экспертного совета при правительстве в мае, пишет РБК. «Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами – членами ЕАЭС до конца года», – отметили в министерстве.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Эти страны являются участниками СНГ, для которых действует Соглашение о гарантиях прав граждан государств – членов СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года. Согласно документу пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. Как говорится в пояснительной записке к проекту соглашения ЕАЭС, это «делает практически невозможной задачей реализацию пенсионных прав трудящихся в полном объеме, который сформирован ими за годы работы на территориях нескольких государств-членов».

По словам экспертов, мигранты и их работодатели делают огромное количество отчислений в различные бюджеты. В то же время работодатели обязаны делать отчисления и в Пенсионный фонд за работников на тот случай, если они оформят гражданство. Но это происходит редко, в результате трудовые мигранты не могут претендовать на свои отчисления.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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