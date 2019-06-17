«Ленивых» малоимущих хотят лишить пособий

В ряде регионов чиновники предложили пересмотреть критерии нуждаемости. Господдержки хотят лишить тех, у кого есть свободное жилье или огород. К таким выводам пришли представители региональных властей по итогам пилотного проекта, целью которого является снижение числа малоимущих.

Предварительные результаты проекта по снижению бедности направили в Минтруд чиновники из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей, пишут «Известия». Из отчетов следует, что одним из шагов к снижению числа малоимущих региональные власти считают корректировку критериев нуждаемости.

Так в Ивановской области власти выделяют группу «ленивых» бедных, в их число входят те, кто, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния. Например, не сдают в аренду свободную жилплощадь или не используют земельный участок, для выращивания продуктов питания. В Томской области предлагают учитывать в доход семьи кредиты, доходы от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды жилья.

В Кабардино-Балкарии и Татарстане власти пошли дальше и уже пересмотрели критерии нуждаемости. При назначении ежемесячного пособия на ребенка и выплаты на проезд пенсионерам помимо доходов учитывают и уровень имущественной обеспеченности граждан. На господдержку не могут рассчитывать те, у кого есть в распоряжении большие квартиры или дачные дома, яхта, летательный аппарат, снегоход, два и больше легковых автомобиля моложе трех лет.

В некоторых регионах предлагают отказывать в помощи тем, кто не выполнил условие соцконтракта, например, не прошел курс повышения квалификации, не устроился на работу или не смог развить подсобное хозяйство.

Кроме того, чиновники указали, что необходимо бороться с так называемой «серой занятостью», то есть отказывать в поддержке гражданам с неофициальными доходами.

В Министерстве труда отметили, что не видят смысла в установлении единых критериев нуждаемости для всей страны из-за большой разницы ситуаций в регионах. Однако опыт пилотных субъектов используют для методических рекомендаций и проектов планов мероприятий по всей России.

В прошлом году президент Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности вдвое. К 2024 году число малоимущих россиян должно сократиться до 9,7 млн человек, или 6,6% населения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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