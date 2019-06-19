Российский авторынок переживает обвал продаж

Продажи новых автомобилей на российском рынке в мае упали на 18%, до 124,5 тысячи машин. Об этом свидетельствуют данные о регистрациях новых автомобилей, попавшие в распоряжение газеты «Коммерсантъ». Эти сведения расходятся со статистикой Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) более чем на 10%. По данным АЕБ, автомобильный рынок России в минувшем месяце просел лишь на 6,7% – до 137,6 тысячи машин.

Опрошенные изданием автодилеры связали расхождение данных с политикой автосалонов, так называемыми «бумажными» продажами. Многие из них в отчетах отмечают автомобиль как проданный и отчитываются об этом перед АЕБ, тогда как сама машина остается на складе. Доля таких машин может составлять до 50% в зависимости от бренда. Дилеры вынуждены на бумаге завышать продажи для того, что выполнить план, поставленный автоконцернами, – от этого зависит их зарплата и бонусы.

На данную ситуацию обратили внимание в ассоциации дилеров Renault в «Рено Россия». Они призывают снизить планы продаж в связи с тем, что многие из них не могут их выполнить без подмены реальных продаж бумажными. Это позволит избежать дальнейшего расхождения реальной статистики и фактических продаж, убеждены они.

«Фейковые» продажи создают проблемы покупателям, поскольку эта практика сокращает срок гарантии на автомобиль, который начинает исчисляться с того момента, как дилер отчитался о продаже.

Источники газета отмечают, что производители не ожидали сильного падения авторынка после позитивных результатов прошлого года, когда был зафиксирован двукратный рост продаж. Тогда это было связано с ожиданием роста НДС с января 2019 года. Дилеры называют основной причиной падения продаж снижение платежеспособного спроса населения. При этом они отмечают, что снижение ставки рефинансирования может поддержать рынок, но этого недостаточно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.19

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