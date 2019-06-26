На льготное автокредитование и лизинг выделят 10 млрд рублей

С 1 июля правительство возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга. На эти цели выделят еще 10 млрд рублей. Планируется, что граждане смогут приобрести 75 тысяч транспортных средств. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе встречи в главой кабмина Дмитрием Медведевым.

Льготный лизинг действовал с февраля, с марта были запущены программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», сообщается на сайте правительства. «На прошлой неделе мы завершили полностью выборку всех средств на этот период», – отметил Мантуров, добавив, что «деньги абсолютно закончились».

На поддержание спроса власти потратили 10,4 млрд рублей, удалось простимулировать продажу 63 тысяч автомобилей.

«Начиная с 1 июля этого года мы за период до конца года – посчитали – сможем простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей в самых востребованных сегментах, – сообщил Мантуров. – Наше население сможет приобрести на льготных условиях легковые автомобили. Также и бизнес – в первую очередь это малые и средние предприятия – для ведения своей деятельности получает возможность на льготных условиях по лизингу приобрести новые автомобили».

Минпромторг предлагает направить на автокредитование 6 млрд рублей и 4 млрд на лизинг. 3 млрд возьмут из резервного фонда, остальные деньги – в конце года путем корректировок бюджета.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.19

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